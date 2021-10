Adele startet Konzert-Comeback

1. und 2. Juli 2022, London, Hyde Park - das sind die ersten Termine zum heißersehnten Live-Comeback für Adele, die mit dem neuen Hit "Easy On Me" auch in den Austria-Top-40 auf Platz 1 stürmt.

Im Juli 2017 musste Adele die letzten zwei Konzerte ihre Rekord-Tournee „25“ wegen Stimmband-Problemen kurzfristig absagen. Jetzt feiert die Pop-Queen ihr heißersehntes Live-Comeback. Für den 1. und 2. Juli 2022 hat Adele den Londoner Hyde Park, dort wo schon die Rolling Stones (1969) oder Queen(1976) legendäre Konzerte gaben, gebucht. Für je weit über 100.000 Fans. Die Tickets für das Adele Comeback gibt es ab Donnerstag (Fan Vorverkauf) bzw. Samstag (regulärer Vorverkauf) bei Ticketmaster UK.



Als Einstimmung hat Adele bereits am Wochenende in Los Angeles ihr großes TV-Konzert-Spezial aufgenommen. Für die Ausstrahlung am 14. November bei und mit Oprah sang sie ihre Hits im legendären Griffith Observatorium ein. Auch die neue Rekord-Ballade "Easy On Me", mit der sie am Freitag wie erwartet auch in den Austria-Top-40 auf Platz eins stürmen wird.