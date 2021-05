Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden: Es geht um viel Geld und um das Ansehen der beiden.

Immer neue Details werden zur Scheidung von Bill und Melinda Gates bekannt. Es deutet vieles darauf hin, dass es zu einem Rosenkrieg zwischen den beiden kommen könnte.

Affäre, Übergriffe, Milliarden: Die schmutzige Gates-Scheidung

Besonders pikant sind die neuesten Infos, von der New York Times aufgedeckt: Bill Gates soll sein Unternehmen Microsoft nicht auf eigenen Wunsch hin verlassen haben, sondern musste gehen, weil er "eine unangenehme Arbeitsatmosphäre" geschaffen habe. Er soll mehrere Frauen bedrängt haben, mit ihm Essen oder auf ein Date zu gehen. Mindestens sechs Frauen soll das unangemessene Verhalten betreffen; im Jahr 2020 wurden daraufhin interne Untersuchungen zu den Vorwürfen eingeleitet. Gates musste sein Unternehmen daraufhin verlassen.

Affäre: Sie informierte Gates-Frau persönlich

Eine tatsächliche Affäre soll es auch gegeben haben, so die "Times" weiter. Eine Microsoft-Programmiererin hatte „in einem Brief behauptet, dass sie über Jahre hinweg eine ­sexuelle Beziehung mit Gates hatte“, so das Blatt. Sie informierte Gates Ehefrau höchstpersönlich. Zu der Affäre soll es um das Jahr 2000 gekommen sein.

Die heftigsten Punkte der Gates-Scheidung