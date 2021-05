Kein Computernerd: Bill Gates kennt sich mit den wilden Seiten des Lebens aus - führte das zur Scheidung von Melinda?

Über diese Scheidung wird noch lange gesprochen werden: Bill und Melinda Gates haben nach 27 gemeinsamen Ehejahren die Trennung bekannt gegeben.

Aus nach 27 Jahren

Das erste Statement dazu klang noch sehr wertschätzend: "Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden", schrieben die beiden. "In den zurückliegenden 27 Jahren haben wir drei unglaubliche Kinder großgezogen und eine Stiftung aufgebaut, die sich weltweit dafür einsetzt, den Menschen gesunde und produktive Leben zu ermöglichen", erklärten die zwei weiter. Diese Mission würden sie zusammen weiter vorantreiben, hieß es. "Aber wir glauben nicht mehr, dass wir als Paar in dieser nächsten Lebensphase gemeinsam wachsen können." In der Mitteilung bat das Paar zudem um "Privatsphäre für unsere Familie, während wir beginnen, uns in diesem neuen Leben zurecht zu finden."

Epstein als Scheidungsgrund

Doch nun weiß man mittlerweile, dass hinter den Kulissen alles weniger harmonisch zuging. So soll Bill Gates Umgang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein maßgeblich zur Trennung beigetragen haben. Melinda fand Epstein unheimlich, wollte keinen Kontakt mit ihm pflegen. Bill hingegen traf sich ein paar Mal mit ihm - angeblich um zu diskutieren.

Stripperinnen & Partys: Bill Gates war kein Kostverächter

Nun wird auch darüber spekuliert, ob Bill Gates dem Image, das er nach außen hin hat überhaupt entspricht. Er wirkt wie ein schüchternen Nerd, gibt nicht viel auf auffällige Statussymbole wie Kleidung oder Schmuck. Doch scheu soll der Milliardär mitnichten sein. Wie die Daily Mail schreibt, soll es der Microsoft-Gründer in jungen Jahren ordentlich krachen haben lassen. Das behauptet jedenfalls Biograf James Wallace, der in den 90er Jahren zwei Bücher über Gates verfasste. Laut ihm seien die Partys von Bill Gates legendär gewesen; samt Stripperinnen und Tänzerinnen! Nackt-Pool-Partys sollen regelmäßig vorgekommen sein. Als echter Womanizer wird Bill Gates beschrieben, was in den Anfängen der Beziehung mit Melinda nicht einfach gewesen sei. Erst als die beiden heirateten soll Bill sich zusammengerissen und anderen Frauen abgeschworen haben. Bis jetzt... angeblich!