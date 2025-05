Atomic-Kitten-Star Liz McClarnon: Schwanger mit 44 Jahren

Die Sängerin erwartet ihr erstes Kind und könnte nicht glücklicher sein, dass es nach der schmerzhaften Kinderwunschbehandlung endlich geklappt hat.

Liz McClarnon, das letzte aktive Gründungsmitglied der britischen Popgruppe Atomic Kitten, hat sich in den vergangenen Monaten auffällig rar in den sozialen Netzwerken gemacht. Nun erklärt die 44-Jährige offen den Grund für ihren Rückzug – und gewährt gleichzeitig einen tiefen Einblick in eine sehr persönliche und emotionale Lebensphase. Sie ist schwanger - doch der Weg dahin war kein leichter.

„Es fiel mir manchmal schwer, zu lächeln“, schreibt Liz in einem berührenden Statement. Sie spricht von „jahrelangen, manchmal sehr schmerzhaften IVF-Behandlungen und ziemlich dunklen Zeiten“. Der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind mit Ehemann Peter Cho schien lange unerreichbar. Umso größer ist nun die Freude über die späte Schwangerschaft, die Liz voller Dankbarkeit mit ihren Fans teilt.

Mutmacherin für andere Frauen

Mit ihrer Geschichte möchte die Musikerin anderen Frauen Hoffnung geben, die Ähnliches durchmachen. „Ich möchte meine Stimme und mein Ohr denen zur Verfügung stellen, die das Gleiche durchmachen“, so Liz. Sie zeigt sich besonders dankbar für die Unterstützung, die sie während dieser schwierigen Zeit aus verschiedenen Communitys erfahren durfte – ein Rückhalt, der ihr Kraft gegeben habe, nicht aufzugeben.





Privatsphäre statt Rampenlicht

Bereits bei ihrer Hochzeit mit Peter im Vorjahr zeigte sich Liz sehr zurückhaltend, wenn es um ihr Privatleben geht. Erst ein Jahr später, zum ersten Hochzeitstag, machte sie ihren Mann öffentlich: „Ich bin jetzt seit genau einem Jahr mit meiner perfekten zweiten Hälfte verheiratet! Ich liebe dich, Peter Cho!“, schrieb sie damals. Ihre Entscheidung, Privates weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, begründet die Sängerin damit, dass zu viel mediale Aufmerksamkeit sie „paranoid“ mache.

Trotz Rückzug aus dem Rampenlicht bleibt Liz im Musikgeschäft aktiv – als einziges Gründungsmitglied von Atomic Kitten, das dem Business bis heute treu geblieben ist. Nun beginnt für sie nicht nur ein neues musikalisches Kapitel, sondern auch ein ganz persönliches – als werdende Mutter.