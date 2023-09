Austro-YouTuber stürmt Show von Philipp Plein

Die Shows von Philipp Plein in Mailand zählen zu den Höhepunkten der Fashion Week und sind streng abgesichert.

Der österreichische Designer Max Weißenböck und sein Label MAM Vienna sind erneut Gesprächsthema in der Modewelt. Der 28-jährige Wiener sorgte für Furore, als er sich während der Fashion Week in Mailand unerwartet bei der Show von Philipp Plein auf den Catwalk begab. In einem Logo-Shirt von MAM Vienna spazierte er unauffällig neben anderen Models und blieb für Minuten unerkannt. Erst auf der Straße wurde er von Sicherheitskräften gestoppt.

Kam auf dem Laufsteg

© Vincent Pötzsch

Die Shows von Philipp Plein in Mailand zählen zu den Höhepunkten der Fashion Week und sind streng abgesichert. Doch Max Weißenböck schaffte es ohne Einladung und nur mit einer einfachen Warnweste als Tarnung, das Sicherheitspersonal zu überlisten.

© MAM Max Weißenböck ×

Bereits am Vortag hatte MAM Vienna im Rahmen der "Beautiful You Fashion Tour" in Mailand seine Kollektionen erstmals auf einer internationalen Modewoche präsentiert. Max Weißenböck ist derzeit der einzige österreichische Designer, der im renommierten Department Store Steffl auf der Wiener Kärntnerstraße geführt wird. Seit August 2023 sind seine Kollektionen dort erhältlich, zuvor konnte man sie ausschließlich in seinem Online-Store kaufen.

© Vincent Pötzsch

Neue Kollektion "Jesus Cries"

Der Designer und Aktivist hat bereits seine nächste Kollektion mit dem Titel "JESUS CRIES" angekündigt, die Mitte Oktober 2023 vorgestellt werden soll. Diese Kollektion ist von der christlichen Zwischenwelt von Gut und Böse inspiriert und hinterfragt die Relevanz konservativer kirchlicher Werte in der modernen Welt und den sozialen Medien.

© Vincent Pötzsch

Nicht nur seine Kollektionen erfreuen sich großer Beliebtheit, sondern auch Max Weißenböck selbst startet als Influencer auf Instagram durch. Seine Inhalte erreichen täglich Millionen von deutschsprachigen Followern. Bekannt wurde er durch seinen YouTube-Kanal "MaxaMillion", der derzeit mehr als 187.000 Follower zählt.