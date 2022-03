× Bella Hadid Selbstzweifel und Beauty-OP

Im Vogue-Interview spricht Model Bella Hadid (25) schonungslos ehrlich über ihre Vergangenheit und ihre Nasen-OP.

Psychische Probleme, eine Essstörung, Depressionen – im Interview mit der Vogue spricht Model Bella Hadid (25) überraschend ehrlich über ihre Vergangenheit und welche Probleme sie bis heute belasten. Außerdem gibt die 25-Jährige Schwester von Gigi Hadid (26) erstmals zu, sich einer Schönheitsoperation unterzogen zu haben. Im Alter von 14 Jahren ließ sie sich die Nase operieren – heute bereut sie diese Entscheidung.

"Ich war die hässlichere Schwester"

Niemals würde man annehmen, dass eines der gefragtesten Models der Welt unter Selbstzweifel leidet. Und doch begleiten Bella Hadid diese seit frühester Kindheit. "Ich war die Brünette. Ich war nicht so cool wie Gigi, nicht so aufgeschlossen. Das ist es, was die Leute über mich gesagt haben. Und wenn man das so oft gesagt bekommt, glaubt man es leider auch." Aus diesem Grund hat das Model ihre Nase bereits mit 14 Jahren operieren lassen. "Ich wünschte, ich hätte die Nase meiner Vorfahren behalten. Ich glaube, ich hätte gelernt, damit zu leben", gesteht Bella.

© Getty ×

Bella Hadid mit ihrer Model-Schwester Gigi.

Essstörung und Depressionen

Bis heute leide sie unter ihrer "traumatischen Kindheit". Ihre massiven Selbstzweifel führten sie bereits in jungen Jahren in eine Essstörung. "Ich benutzte diese Kalorienzähler-App, die für mich wie der Teufel war. Ich hatte nur mein kleines Mittagessen mit meinen drei Himbeeren und meiner Selleriestange. Ich habe nur versucht, so weiß ich jetzt, mich selbst zu kontrollieren, während ich über alles andere keine Kontrolle hatte." Dank Therapie habe sie mittlerweile wieder eine gesunde Beziehung dazu. Vergessen werde sie diese Zeit aber nie. "Ich kann bis heute kaum in den Spiegel schauen, weil ich diese Zeit nicht vergessen habe", so Bella.

"Wurde eine gute Schauspielerin"

"Ich frage mich immer, wie ein Mädchen mit unglaublichen Unsicherheiten, Ängsten, Depressionen, Problemen mit dem eigenen Körperbild, Essproblemen, das es hasst, berührt zu werden, das unter starken Sozialphobien leidet, in diese Branche gekommen ist", so Bella Hadid im Interview mit der Vogue. Die Antwort ist ernüchternd: "Im Laufe der Jahre wurde ich eine gute Schauspielerin." Mit viel Disziplin und harter Arbeit habe sie es in den Model-Olymp geschafft. "Die Leute können viel darüber sagen, wie ich aussehe, wie ich rede, wie ich mich verhalte. Aber in sieben Jahren habe ich nie einen Job versäumt, abgesagt oder bin zu spät gekommen. Niemand kann jemals sagen, dass ich mir nicht den Arsch abarbeite."