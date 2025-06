Bezos & Sanchez: Liebes-Show am Canal Grande

Der Auftakt zur wohl spektakulärsten Hochzeit des Jahres ist gemacht! Am Donnerstagabend verwandelte sich der Garten der Kirche Madonna dell’Orto im venezianischen Stadtteil Cannaregio zur glamourösen Bühne für den Polterabend von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sánchez

Rund 250 handverlesene Gäste, dutzende Weltstars und ein Sicherheitsaufgebot wie bei einem Staatsbesuch: Die Pre-Wedding-Party übertraf alle Erwartungen – in Stil, Star-Dichte und Diskretion. Ab 19 Uhr legten rund 60 private Wassertaxis ab, die die VIP-Gäste abseits des Touristenrummels zur Feier brachten. Begleitet wurden sie von über 100 Polizisten und privaten Bodyguards, zu Wasser und zu Land. Die Liste der Stars liest sich wie das Who’s who der internationalen High Society: Kim Kardashian, ihre Schwester Khloé und Mama Kris Jenner sorgten mit ihrem glamourösen Auftritt für Hollywood-Flair. Kim trug ein silbergraues, hautenges Kleid in Schlangenoptik – ein echter Hingucker zwischen Vaporettos und Palästen.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez © Imago

Jeff Bezos und Lauren Sánchez zeigten sich verspielt – und ließen auf sich warten. Erst gegen 19.30 Uhr verließen sie das Luxushotel Aman, nahmen jedoch einen Umweg, um den neugierigen Kameras zu entkommen. Als sie schließlich gegen 20.10 Uhr an der Kirche eintrafen, erlebten sie eine Szene wie aus einem Film: Fotografen riefen ihnen aus Fenstern zu – offenbar hatten sich einige Reporter in privaten Wohnungen einquartiert, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen. Doch Bezos und Sánchez reagierten gelassen, winkten charmant – und verschwanden dann im Garten.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez © Imago

Hollywood trifft auf Jetset

Neben dem Kardashian-Clan sorgte ein stiller Gast für Aufsehen: Leonardo DiCaprio (49) erschien wie gewohnt unauffällig – in Schwarz, mit Käppi, an der Seite seiner Freundin Vittoria Ceretti. Auch Ivanka Trump und Jared Kushner zeigten sich innig: Er reichte ihr galant die Hand beim Aussteigen – ein echter Bilderbuchmoment. Weitere Gäste: Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Bill Gates, Gayle King, Mode-Ikone Diane von Fürstenberg, Königin Rania von Jordanien und NFL-Legende Tom Brady.

Vittoria Ceretti © Getty

Leonardo Dicaprio © Getty

Oprah Winfrey © Getty

Trotz aller Extravaganz gab es angeblich auch Bodenständiges zu essen – unter anderem wurde Pizza serviert. Doch der wahre Genuss soll bei der eigentlichen Trauung folgen: Matteo Bocelli, Sohn von Weltstar Andrea Bocelli, wird angeblich live singen. Das heißeste Gerücht: Barry Gibb, letzter lebender Bee Gees, könnte ebenfalls einen exklusiven Auftritt hinlegen. Als Höhepunkt ist eine gigantische Licht- und Feuerwerksshow auf der Hochzeitsinsel San Giorgio Maggiore geplant.

Kim Kardashian © Getty

Kylie und Kendall Jenner © Getty

Khloe Kardashian © Getty

Wetter sorgt für Nervenkitzel

Madonna dell’Orto © Getty

Einziger Wermutstropfen: Das Wetter. Schon am Vorabend zuckten Wärmegewitter über Venedig. Gegen 23 Uhr setzte starker Regen ein. Doch selbst das kann diese Megainszenierung kaum stoppen. Alles deutet darauf hin: Diese Hochzeit wird Geschichte schreiben...