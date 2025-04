Dank Jennifer Lopez: Kasachstan hofft auf großen Geldsegen

Kasachstan erhofft sich durch ein Konzert der US-Popsängerin Jennifer Lopez im Sommer einen größeren Geldsegen.

Das für den 1. August in der Hauptstadt Astana angesetzte Konzert könnte mehr als 15.000 ausländische Besucher anziehen und mehr als 6,5 Milliarden kasachische Tenge (rund 11,3 Millionen Euro) in die Kassen spülen, hieß es am Donnerstag aus Kreisen des Präsidialamtes.

Aufgrund der Bedeutung der Veranstaltung hat die Kommunikationsabteilung des kasachischen Präsidenten die Zuständigkeit übernommen. Es sei das erste Mal seit der Unabhängigkeit des Landes von der Sowjetunion im Jahr 1991, "dass ein Konzert dieses Niveaus stattfindet", sagte einer der Veranstalter, Malik Chassenow.

Selten große Konzerte

Konzerte internationaler Stars seien in der zentralasiatischen Republik selten, da das Land "aus logistischer Sicht sehr weit entfernt ist" und "es lange dauert, bis man zu uns kommt", erklärte der stellvertretende Tourismusminister. Die Ex-Sowjetrepublik Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Welt und grenzt sowohl an Russland als auch an China.

Die 55-jährige Lopez wird im Fußballstadion in Astana auftreten. Dies hatte zu Spannungen mit dem Fußballclub der Hauptstadt geführt, da in dem Stadion Ende Juli ein UEFA-Spiel stattfinden sollte. Der FK Astana sprach zunächst von einem "großen Problem", erklärte dann jedoch, dass er nichts dagegen habe, "die Hauptstadt unseres Landes international zu fördern und bekannt zu machen". Nun wird mit der UEFA über eine Verlegung des Spiels verhandelt.