Mick Jagger bestätigt Verlobung - ABER: Sie hat "Angst" vor Hochzeit

Im Alter von 79 Jahren hat Mick Jagger erneut um die Hand seiner Lebensgefährtin gebeten. Wie nun bestätigt wurde, trägt Melanie Hamrick einen Verlobungsring, doch ob es wirklich zu einer Hochzeit kommen wird, bleibt fraglich.

Auffälliger Klunker

Bereits im November 2022 machten erste Gerüchte die Runde, als die 37-jährige Tänzerin und Choreografin einen auffälligen Ring am Finger trug. Die Spekulationen über eine mögliche Verlobung nahmen daraufhin Fahrt auf, doch erst sieben Monate später äußerte sich Hamrick öffentlich zu dem Schmuckstück. Im Juni 2023 bezeichnete sie den Ring noch als „Versprechungsring“. Erst jetzt, knapp anderthalb Jahre später, bestätigte sie offiziell die Verlobung mit dem 81-jährigen Rolling-Stones-Frontmann.

In einem Interview mit der französischen Zeitschrift "Paris Match" im April 2025 gab Melanie Hamrick schließlich zu, den Ring tatsächlich als Verlobungsring zu tragen. Auf die Frage, wie lange sie diesen bereits besitze, zeigte sich die US-Amerikanerin unsicher: „Zwei oder drei Jahre“, so ihre Antwort. Dies lässt darauf schließen, dass Jagger seiner Partnerin möglicherweise bereits Ende 2022 einen Antrag gemacht hat.

Zweite Hochzeit für Jagger

Für Mick Jagger wäre es die zweite Ehe. Von 1971 bis 1978 war er mit der Menschenrechtsaktivistin Bianca Pérez-Mora Macias verheiratet. Eine erneute Eheschließung mit Melanie Hamrick ist jedoch noch nicht in Sicht. Auf die Frage, ob sie heiraten werden, antwortete die Choreografin: „Vielleicht eines Tages, vielleicht auch nicht.“

Der Grund für diese Unsicherheit? „Wir sind in unserem jetzigen Leben so glücklich, dass ich zu viel Angst hätte, etwas zu ändern“, erklärte Hamrick. Das Paar scheint sich in seiner jetzigen Lebenssituation wohlzufühlen und will vorerst keine Veränderungen anstreben. Ob die beiden tatsächlich den Schritt in die Ehe wagen, bleibt abzuwarten.

Hamrick und Jagger sind bereits seit zehn Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sich die beiden im Februar 2014 bei einem Konzert der Rolling Stones. Mick und Melanie haben einen achtjährigen Sohn namens Deveraux Octavian Basil Jagger.