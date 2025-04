Nach 24 Jahren: Kult-Band "Pulp" bringt neues Album heraus

Sie sind zurück – und zwar mit neuem Sound! Die Britpop-Legenden Pulp haben ihr erstes Studioalbum seit über zwei Jahrzehnten angekündigt. Der Longplayer mit dem Titel „More“ erscheint am 6. Juni und ist das erste Werk der Band seit "We Love Life" aus dem Jahr 2001

Die Ankündigung von Pulp erfolgte am Morgen des 10. April live in einer Radiosendung der BBC, wie das US-Magazin "Billboard" berichtet. Gleichzeitig präsentierte die Band ihre neue Vorab-Single "Spike Island“, zu der bereits ein Musikvideo unter anderem auf YouTube verfügbar ist.

Frontmann Jarvis Cocker (61) meldete sich auch auf Instagram zu Wort und teilte spannende Details zur Entstehungsgeschichte des Albums. So sei während der Tour 2023 beim Soundcheck ein neuer Song namens „The Hymn of the North“ entstanden – und mit diesem kam die kreative Welle ins Rollen. In nur wenigen Monaten entstanden die weiteren Titel, einige davon basierend auf alten Ideen aus den Neunzigern. Die Studioaufnahmen fanden schließlich im November 2024 in London statt – und dauerten gerade einmal drei Wochen. „Das ist die kürzeste Zeitspanne, in der wir je ein Pulp-Album aufgenommen haben“, so Cocker. „Es war offensichtlich bereit, zu passieren.“

Pulp live © Getty ×

Pulp zählen zu den prägendsten Bands der Britpop-Ära der 90er Jahre und lieferten Hits wie „Common People“ oder „Disco 2000“, mit denen sie Musikgeschichte schrieben. Gemeinsam mit Bands wie Oasis und Blur bestimmten sie das Lebensgefühl einer Generation. Nach mehreren Reunion-Konzerten – zuletzt 2023 – folgt nun das musikalische Comeback mit neuem Material. Die aktuelle Besetzung der Band besteht neben Cocker aus Candida Doyle (Keyboard), Nick Banks (Drums) und Mark Webber (Gitarre). Für den Sommer 2025 sind zudem Live-Auftritte geplant – sehr zur Freude aller Fans, außer jenen in Österreich. Zu uns führt sie die Tour leider nicht.

