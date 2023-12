Die Geissens verschocken nackte Weihnachts-Grüße

Bei den Geissens geht es auch zu Weihnachten heiß her.

Nackte Tatsachen, statt besinnliche Feiertage war wohl das Motto der Geissens beim heurigen Weihnachtsgruß an ihre Follower. Gemeinsam mit ihren Töchtern Shania und Davina zogen Robert und Carmen Geiss vor der Kamera blank.

Während sie die Feiertage traditionell in den französischen Alpen in einem Chalet in Valberg verbringen, ließ sich die Millionärsfamilie etwas ganz besonderes einfallen. Im Partner-Look mit heruntergezogener Flanell-Hose gewähren sie tiefe Einblicke. Papa Robert, der auch noch eine Grußkarte auf seinem Po geklebt hat, dreht sich um und grinst dafür in die Kamera.

Ein interessantes Detail hat Carmen Geiss schon vor den Feiertagen verraten: Sie kommen alle Jahre wieder nach Frankreich um dort Weihnachten zu feiern. Dabei haben sie stets den selben Baum, den sie sogar unberührt stehen lassen, so bleibt ihnen der Aufputz-Stress erspart. Was für ein "Wunder-Baum" das ist, wurde allerdings nicht verraten. Immerhin bleibt so Zeit sich über einfallsreiche Fotomotive Gedanken zu machen.