DJane trägt Kleid aus lebendigen Ratten am Red Carpet

Ein KI-generiertes Video über ein angebliches "Rattenkleid" sorgt im Netz für Verwirrung: Eine Frau posiert auf dem roten Teppich, während lebende Ratten aus ihrem Kleid laufen.

Ein viraler Clip zeigt eine Frau, die auf einem roten Teppich erscheint – angeblich in einem Kleid aus lebenden Ratten. Das Video verbreitete sich rasant und sorgte für hitzige Diskussionen über Modegrenzen und Red-Carpet-Exzesse. Viele Nutzer fragten sich, ob die Szene echt sein könnte. Doch schnell stellte sich heraus: Das gesamte Video ist vollständig KI-generiert. Die Frau posiert für Fotografen, während Ratten aus dem Kleid kriechen und über den Teppich laufen. Auf die Modefrage "Wer hat sie eingekleidet?" antwortet die Frau im Clip: "Es ist ein lebendes Rattenkleid von Nagi Dayan Sheri."

Ratten zum Anfassen

In einer weiteren Szene hebt sie eine der davonlaufenden Ratten ruhig hoch und sagt: "Don’t worry, they love me." Die Kombination aus surrealer Mode, irritierend realistisch wirkenden Tieren und dem ungewöhnlichen Dialog heizte die Debatte zusätzlich an.

DJane in "Rattenkleid" © Instagram

Warum der Clip viral ging

Die Mischung aus bizarrer Idee, fotorealistischer KI-Optik und der scheinbar authentischen Red-Carpet-Szenerie führte dazu, dass viele Menschen den Clip zunächst für die Realität hielten. Erst später verbreitete sich die Information, dass es sich um digitale Fiktion handelt.

Bei der Frau im Clip handelt es sich um die DJane Sherrysoni, die auf ihrem Instagram-Kanal auch zahlreiche andere "lebende" Mode trägt. Darunter Kleider auf Papageien, Adlern oder auch aus Mais, der sich in Popcorn verwandelt und ein Kleid aus Feuerwerkskörpern.