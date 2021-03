Eilish als blonder Pop-Engel

Billie Eilish brach mit ihrem neuesten Selfie sogar einen Instagram-Rekord.

Begeistert. Eine Million Likes in nur sechs Minuten. Über 17 Millionen Gefällt-mir-Angaben in 20 Stunden. Und das alles nur, weil Superstar Billie Eilish eine neue Haarfarbe hat. Bisher setzte die Sängerin auf einen neongrünen Haaransatz und schwarze Spitzen. Jetzt trägt sie die Haare in einem hellen Blond und begeistert damit all ihre Fans. „Oh mein Gott, du bist ja umwerfend schön“ oder „Wir lieben die blonde Billie. Wir könnten schreien“, lauten zwei der unzähligen positiven Kommentare unter dem überraschenden Foto.

Erfolg. Gerade eben räumte die irischstämmige Amerikanerin wieder bei den Grammy Awards ab. Sie gewann zwei der begehrten Preise. Unter anderem auch für No Time To Die, den James-Bond-Titelsong, der noch nicht einmal erschienen ist.