Fan nach Robbie-Konzert gestorben

Nachdem erst kürzlich ein Fan bei einem Taylor Swift-Konzert gestorben war, erlag jetzt auch ein Robbie Williams-Fan ihren Verletzungen, die sie sich bei seiner Show zuzog.

Die 70-jährige Frau, die vor knapp einer Woche beim Konzert von Robbie Williams so schwer stürzte, hat es leider nicht geschafft. Die Frau erlag ihren schweren Gesichts- und Kopfverletzungen.

Gemeinsam mit 38.000 anderen Fans wollte die Frau einen fröhlichen Konzert-Abend im Allianz-Stadion von Sydney im Rahmen von Robbies "XXV Tour 2023 – 25 Years of Hits" genießen. Doch gegen Ende des Konzerts kam es zum tragischen Zwischenfall. Anstatt die Tribüne wie alle anderen Gäste über die Stiegen zu verlassen, wollte die Frau über Stühle klettern. Dabei stürzte sie und fiel sechs Sitzreihen hinunter und zog sich schwere Gesichts- und Kopfverletzungen zu. Noch vor Ort wurde sie von Sanitätern behandelt und danach in die Klinik gebracht, wo sie ins künstliche Koma versetzt wurde.

Leider waren ihre Verletzungen zu stark und die 70-Jährige verstarb am Dienstag im St. Vincent's Hospital in Sydney. Robbies Konzert am 22. November in Melbourne soll aber wie geplant stattfinden.