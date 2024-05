Joelle Marie Jaracz, die neue Liebe von Rammstein-Sänger Till Lindemann, hat "Frühlingsgefühle". 40 Jahre Altersunterschied spielen keine Rolle oder doch?

Die ersten Fotos von Till Lindemann (61), Frontmann der Band Rammstein, und seiner 40 Jahre jüngeren Freundin Joelle Marie Jaracz (20) tauchten bereits im Dezember auf. Nun spricht das Modell gegenüber der "Bild"-Zeitung erstmals über ihre Beziehung.

„Dass die Fotos aus Paris aufgetaucht sind, war komplettes Neuland. Ich denke, damit muss man rechnen, auch wenn die Situation neu war“, sagt Jaracz heute über das Liebes-Outing vom Pariser Weihnachtsmarkt. Sie habe Frühlingsgefühle, sei oft in Berlin, erzählt sie. Der Stadt, in der Lindemann wohnt. Ansonsten studiert die 20-Jährige Kommunikation und Medienmanagement im ersten Semester und wohnt bei ihren Eltern auf dem Land in der Nähe von Köln. „Wir haben auch Hühner. Ich reise aber sehr viel und bin nicht oft zu Hause", teilt das Model mit.

Fotos in Dessous und Minikleid für Instagram-Follower

Jasacz, die gelernte Bürokauffrau ist und deutsch, polnisch, englisch und spanisch spricht, träumt von Jobs für Sephora, Douglas oder H&M. Für ihren ersten internationalen Auftrag war sie gerade in Los Angeles. Auf Instagram hat die junge Frau fast 100.000 Follower, mit denen sie Fotos von sich in roten Dessous und knappen Minikleid im Supermarkt teilt.

Der Rammstein-Frontmann war zuletzt wegen unbewiesenen Vorwürfen von Misshandlungen und Drogenmussbrauch in die Kritik geraten.