George Clooney: So läuft sein neues Leben in New York

Hollywood-Star George Clooney (63) genießt die Zeit mit seiner Familie in New York. Gemeinsam mit Ehefrau Amal (47) und den Zwillingen begleitet ihn seine Familie auf seinem Weg zum Broadway-Debüt. Doch neben beruflichen Meilensteinen beschäftigen den Oscar-Preisträger vor allem persönliche Themen.

Clooney verriet in einem Interview mit der "New York Times", dass er sich trotz des Trubels in Manhattan über gemeinsame Unternehmungen mit seiner Familie freut. So war die Familie kürzlich gemeinsam bowlen – ein Erlebnis, das für Clooney eine nostalgische Reise war: „Ich war seit 30 Jahren nicht mehr bowlen“, lachte er. Auch den Schulweg mit seinen Kindern genießt er: „Wir fahren mit dem Auto zur Schule und ich zwinge sie, Heavy Metal zu hören, weil ich es einfach mag, wenn sie singen.“ Doch seine Tochter Ella hat ihren ganz eigenen Musikgeschmack: „Sie liebt tragische Lieder wie Billie Eilishs 'What Was I Made For?' oder Harry Nilssons 'Without You'.“

Clooney über Amal: „Ich bin stolz, ihr Ehemann zu sein“

Er kann den Blick nicht von ihr lassen! Amal und George Clooney sind mittlerweile Eltern von Zwillingen.

Während seiner Karriere als Schauspieler, Regisseur und Produzent hat Clooney viel erreicht – doch seine größte Erfüllung findet er im Familienleben. „Ich bin stolz darauf, mit ihr im selben Raum zu sein. Ich bin stolz darauf, ihr Ehemann zu sein. Ich bin stolz darauf, der Vater ihrer Kinder zu sein“, schwärmte der Hollywood-Star über seine Frau Amal.

Der Lauf der Zeit: „In 30 Jahren bin ich 90“

© Getty Images

Ein Thema, das Clooney zunehmend beschäftigt, ist das Älterwerden. „Ich hatte dieses Gespräch mit Amal, als ich 60 wurde“, erinnert er sich. „Ich sagte: ‚Schau, ich kann immer noch auf dem Platz Basketball spielen, herumrennen und fast alles tun, was ich mit 30 konnte. Aber in 30 Jahren bin ich 90.‘“ Sein Vater habe dieses Alter gerade erreicht – ein Gedanke, der ihn nachdenklich stimmt. Daher sei ihm bewusst, wie wichtig es sei, die kommenden Jahre mit Amal und den Kindern voll auszukosten: „Wir müssen sicherstellen, dass wir in den nächsten 20, 25 Jahren alles tun, was wir können. Niemand sagt am Ende seines Lebens: ‚Ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet.‘“

Gelassenheit in der Ehe: „Okay statt Diskussion“

Mit dem Alter kommt auch die Gelassenheit – besonders in der Ehe. Clooney erinnert sich an Renovierungsarbeiten im gemeinsamen Zuhause, bei denen Amal eine Wand gelb streichen wollte. Früher hätte er das in Frage gestellt, heute ist seine Einstellung eine andere: „Wenn ich 27 wäre, hätte ich gesagt: ‚Das ist eine blöde Farbe.‘ Aber mit 60 sage ich einfach: ‚Okay.‘“

© Getty Images

George Clooney zeigt sich in seinem neuen Lebensabschnitt nachdenklich, aber glücklich – und genießt die kostbare Zeit mit seiner Familie. Während sein Broadway-Debüt bevorsteht, scheint für ihn eines klar zu sein: Die wirklich wertvollen Momente finden abseits der großen Bühnen statt.