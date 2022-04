"Goldene Himbeere" an Bruce Willis zurückgezogen

Erst kürzlich wurde der Preis für "schlechte schauspielerische Leistung" an den mittlerweile nicht mehr aktiven Hollywood-Star verliehen

Der Schock war groß, als die Familie von Schauspieler Bruce Willis (67) verkündete, dass er künftig nicht mehr auf der Leinwand zu sehen sein werde. Bei dem Hollywood-Star wurde kürzlich Aphasie diagnostiziert, eine Krankheit, die seine kognitiven Fähigkeiten schwer beeinträchtigt und es somit fast unmöglich macht, noch vor der Kamera zu agieren.

Spaßpreis unter diesem Aspekt nicht lustig

Dass Bruce Willis dieses Jahr die "Goldene Himbeere" für die schlechteste schauspielerische Leistung, die er je an den Tag gelegt hat, erscheint unter diesem Aspekt nicht mehr so witzig, wie es vielleicht gedacht war, daher entschieden sich die Veranstalter des unbegehrten Preises, diesen wieder zurückzunehmen. Dass Willis seit Jahren eher in B Movies, als billigen Produktionen zu sehen war, ergibt unter dem Aspekt der Krankheit natürlich Sinn. Kollegen und Familie stehen voll und ganz hinter der Entscheidung des Schauspielers und sprechen ihm Mut und Unterstützung zu.