Heard: Irre Vorwürfe gegen Johny Depp

Am Donnerstag trat Amber Heard in den Zeugenstand. Mit brisanten Aussagen.

Schock. „Johnny Depp vergewaltigte mich mit einer Flasche“ – mit dieser Aussage schockierte Amber Heard (35) im schmutzigsten Promiprozess aller Zeiten die Geschworenen und die ganze Welt. Die Schauspielerin trat am Donnerstag in den Zeugenstand und packte gegen ihren Ex-Mann aus. Unter Tränen erzählte sie, Johnny habe ihr immer wieder Gewalt angetan. „Ich dachte, dass er mich umbringt“, sagte sie.



Heard: "Johnny kokste mit meinem Vater"



Rausch. 2013 hielt Johnny Depp um Amber Heards Hand an. Auf der Verlobungsfeier sei es ebenfalls zu merkwürdigen Vorfällen gekommen. Depp sei komplett auf Drogen gewesen, habe gar mit Heards Vater zusammen Koks genommen. „Ich habe es gesehen. Mein Vater war genauso süchtig nach dem Zeug wie Johnny. Einer von beiden hatte an dem Abend plötzlich keine Drogen mehr und dann brauchten sie mehr. Sie verließen die Party und mein Vater fuhr mit Johnnys Personenschützer los, um mehr Drogen zu holen!“, berichtet Amber Heard aufgebracht vor Gericht. Depp sei so süchtig gewesen, dass er sogar in Ambers Körper nach Drogen gesucht habe: „Er steckte seine Finger in mich.“



Spannend. Um diese Behauptungen zu beweisen, zeigte Heard Fotos von Depp im Delirium und auch eines von sich mit blauem Auge. Die Gegenseite will nun beweisen, dass ihre Schilderungen nur Hirngespinste sind.

Es geht um 50 Millionen Dollar in der Verleumdungsklage – und Depps Hollywood-Karriere.