Heard will weiter gegen Depp kämpfen

NBC hat wieder einen 20-minütigen Videoausschnitt mit Heard veröffentlicht.

Unnachgiebig. Ganze Boxen voller Notizen und Aufzeichnungen sollen Johnny Depps (59) Schuld doch noch beweisen. Zumindest, wenn es nach seiner Ex-Frau Amber Heard (36) geht. Die Schauspielerin will mit den neuen ­Unterlagen zeigen, dass sie jahrelang Therapie gebraucht habe und Depp sie sehr wohl geschlagen habe.

Amber gesteht, dass sie Johnny Depp noch liebt

Explosiv. In einem exklusiven Interview mit NBC und Moderatorin Savannah Guthrie erzählt Heard von dem vermeintlichen Beweismaterial. „Die Notizen meiner Therapeutin machen klar, was in all den Jahren passiert ist.“ Angeblich sollen die Gewaltakte bis ins Jahr 2012 zurückdatiert sein. Depp habe ihr außerdem mit dem Tod gedroht. Dennoch gestand Amber im gleichen Interview, dass sie ihren Ex-Mann immer lieben werde. Das Gericht jedenfalls hat Johnny Depp bereits recht gegeben. Heard soll zehn Millionen Dollar an ihn zahlen. Die Schauspielerin selbst will das Urteil nicht hinnehmen. Im Interview behauptet sie weiter: „Wenn ich eines nicht bin, dann rachsüchtig. Das wäre ein schrecklicher Weg, um Rache zu nehmen.“ Sie wolle im Grunde nur wieder als Mensch gesehen werden.

Aggression. Als Guthrie Amber Heard darauf anspricht, dass mehrere Zeugen gesehen haben, wie sie gegenüber Johnny Depp gewalttätig wurde, schießt sie zurück: „Ich habe es nie initiiert. Ich habe nur auf seine Wut reagiert.“ Dann fügt sie hinzu: „Ich wurde eine lange Zeit geschlagen, bevor ich überhaupt wusste, wie ich mich wehren kann.“ Sie werde zu ihrer Aussage stehen, bis sie tot umfalle: „Ich gebe nicht auf.“