Hollywood-Skandal mit Starbesetzung: Wurde Taylor Swift erpresst?

Im eskalierenden Rechtsstreit zwischen Schauspielerin Blake Lively und ihrem Filmkollegen Justin Baldoni rückt nun auch Weltstar Taylor Swift unfreiwillig in den Fokus – und das wegen angeblicher Erpressungsversuche rund um private SMS

Der Hintergrund des Skandals: Blake Lively beschuldigt Justin Baldoni, sich am Set der Bestsellerverfilmung "It Ends With Us“ unangemessen verhalten und sie sexuell belästigt zu haben. Baldoni reagierte prompt mit einer Gegenklage – wegen Verleumdung und Erpressung. Die Fronten sind verhärtet, doch nun wird es noch brisanter: Taylor Swift, langjährige Freundin von Blake Lively, soll offenbar eine zentrale Rolle in der nächsten Prozessrunde spielen.

Blake Lively und Taylor Swift © Getty ×

Laut Medienberichten will Baldonis Anwaltsteam Taylor Swift vor Gericht vorladen. Sie soll unter Eid erklären, was sie über die Vorwürfe weiß – und ob sie möglicherweise selbst in die Auseinandersetzung hineingezogen wurde. Swift und ihr Management wehren sich entschieden gegen diese Einbindung. Ein Sprecher der Sängerin stellte klar: "Taylor Swift war nie am Set, hat an keiner Entscheidung mitgewirkt und keine Schnittfassung gesehen."

Justin Baldoni © Getty ×

Doch damit nicht genug. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Portal "Page Six" vorliegen, habe ein Anwalt von Lively Taylor Swift unter Druck setzen wollen, öffentlich Stellung zu beziehen. Angeblich sei sogar mit der Veröffentlichung privater Textnachrichten gedroht worden, sollte Swift keine Unterstützungserklärung für Lively abgeben. Diese Vorwürfe wies Livelys Anwalt Mike Gottlieb gegenüber dem US-Magazin "People" als "falsch" zurück.

Wurden Nachrichten gelöscht?

Ein weiterer brisanter Vorwurf: Laut Baldonis Anwälten habe Lively ihre berühmte Freundin sogar gebeten, vertrauliche Chatverläufe zu löschen. Warum das alles? Der Schauspieler behauptet, dass Lively und Swift ihn gemeinsam unter Druck gesetzt hätten, kreative Änderungen am Drehbuch durchzusetzen. Das Drama rund um die Romanverfilmung droht damit zu einem regelrechten Justizthriller zu werden.

Taylor Swift © Hersteller ×

Der Prozess wird für das kommende Jahr erwartet. Ob Taylor Swift tatsächlich vor Gericht aussagen muss, ist noch offen. Klar ist: Der Fall zieht immer größere Kreise – und Hollywood beobachtet gespannt, wie sich dieser Star-Konflikt weiterentwickelt.