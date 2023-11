Es heißt, der erste Eindruck zählt und währt lange. Das dürfte Jamie Lynn Spears bestens gelungen sein, doch leider in die negative Richtung. Die Schauspielerin zieht nun ins Dschungelcamp (britische Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus") und sorgte schon vorab für viele Lacher.

Bei einem Vorstellungsclip wurden die Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Ausgabe befragt, wofür man sie denn am Besten kennen würde. Daraufhin Jamie Lynn: "Ich bin dafür bekannt eine Schauspielerin und Sängerin zu sein." Die 32-Jährige ist derzeit in der Rolle der Noreen im Netflix-Hit "Magnolias" zu sehen.

Doch, was da nicht etwa anderes, fragten sich viele Internet-User ? Aber ja! Jamie Lynn ist am ehesten dafür bekannt, die Schwester von Popsuperstar Britney Spars zu sein. Darum nannte viele Jamie Lynns Aussagen: "Wahnwitzig" und fanden es höchst amüsant: "Jamie Lynn eine Sängerin? Ach bitte!" Neben Kommentaren wurde auch ein Haufen Memes gepostet.

Jamie Lynn und Britney sind seit einiger Zeit zerstritten. Die Schwestern sollen laut Britneys Memoiren ein schwieriges Verhältnis haben und immer schon gehabt haben. Noch dabei im Briten-Star-Camp: Ex-Brexit-Zündler Nigel Farage, eine Menge Soap-Stars und Influencer.

