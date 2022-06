Kardashian verliebte sich in Petes bestes Stück

Kim Kardashian plaudert pikante Details über das Kennenlernen mit Pete Davidson aus

Liebe auf den ersten Blick sieht bei Reality-Star Kim Kardashian (41) ein bisschen anders aus, als man es sich vorstellen würde. In der achten Folge von „The Kardashians“ gab der Reality-TV-Star nun zu, was ihn anfangs zu dem „Saturday Night Life“-Comedian Pete Davidson (28) hinzog. "Ich hörte von seinem großen Penis." Sie sei einfach nach ihrer Ehe mit Kanye West wieder bereit für Sex gewesen.

Kardashian machte den ersten Schritt

Die Info über Petes bestes Stück ließ Kim Kardashian gar so heiß laufen, dass sie den ersten Schritt machte. „Ich habe bei ,Saturday Night Live‘ mitgemacht, und als wir uns in der einen Szene geküsst haben, war es nur ein Gefühl und ich dachte: ,Oh, Mist, vielleicht muss ich einfach mal etwas anderes ausprobieren.‘“ Sie habe sich dann Davidsons Handynummer organisiert und so lief die Beziehung an. Wobei Kardashian gesteht, dass sie damit anfangs nicht gerechnet hätte, da sie nur einen heißen Flirt im Sinne hatte. „Nachdem wir zusammenkamen, schrieb mir Megan Fox eine SMS und fragte: ,Ist dieser Scheiß echt? Denn er hat mich schon vor Monaten nach deiner Nummer gefragt. Und ich sagte: ,Alter, du hast eine bessere Chance, dass ich und MGK (Anmerkung: Megans Verlobter Machine Gun Kelly) von Krokodilen gefressen werden, als dass du ihre Nummer bekommst. Das wird nie passieren, frag uns nicht.‘“