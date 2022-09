Helena Christensen in heißen Dessous mit 53

Sie war eines der berühmtesten Models der 90er Jahre, aber auch heute läuft Helena Christensen noch der jungen Generation den Rang ab

Bei diesem Anblick werden sogar die Nachwuchs-Models neidisch: Supermodel Helena Christensen zeigt sich mit 53 Jahren in verführerischer Wäsche. Für eine Kampagne von Coco de Mer warf sich Christensen in einen Hauch von nichts.

© Coco De Mer

© Coco De Mer

Auf einem der traumhaften Bilder trägt das Model einen BH mit Cutouts und ließ der Fantasie wenig Spielraum. Auf einem anderen präsentiert Christensen ihren definierten Körper in einem durchsichtigen Set aus BH und Höschen. Dabei steht sie in einer Hecke. Die ganze Dessous-Kollektion ist in Schwarz gehalten. Auch Strapse werden dabei prominent in Szene gesetzt.