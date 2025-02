Kendrick Lamar bricht nach 32 Jahren Michael Jacksons Rekord

Kendrick Lamar hat mit seiner Halbzeitshow beim Super Bowl LIX Geschichte geschrieben. Mit 133,5 Millionen Zuschauern stellte er einen neuen Rekord für die meistgesehene Halbzeitshow auf und übertraf damit Michael Jacksons legendären Auftritt von 1993 um 100.000 Zuschauer.

Lamars 15-minütiger Auftritt zog ein breiteres Publikum an als das eigentliche Spiel, das durchschnittlich 127,7 Millionen Zuschauer verzeichnete und in der zweiten Hälfte einen Spitzenwert von 137,7 Millionen erreichte. Der Rapper ist damit der erste Solo-Hip-Hop-Künstler, der die Halbzeitshow des Super Bowl als Hauptact bestritt. Zuvor hatten Hip-Hop-Künstler wie Dr. Dre, Snoop Dogg und Eminem in Gruppenperformances teilgenommen, aber noch nie stand ein einzelner Rapper im Mittelpunkt dieser prestigeträchtigen Bühne.

Seine Setlist umfasste Hits wie "Humble.", "DNA." und "Alright". Besondere Überraschungen waren Gastauftritte von SZA und Samuel L. Jackson, die das Publikum begeisterten. Die Reaktionen in den sozialen Medien waren überwältigend. Auf Plattformen wie Twitter lobten Fans und Kritiker gleichermaßen die Energie und Kreativität von Lamars Auftritt.

Clips seiner Performance gingen viral, und der Hashtag #KendrickHalftimeShow trendete weltweit. Mit 133,5 Millionen Zuschauern alleine in den USA brach Lamar Michael Jacksons Rekord aus dem Jahr 1003, wo dieser 133, 4 Millionen Fans begeisterte.

Mit diesem historischen Auftritt hat Kendrick Lamar nicht nur neue Maßstäbe für zukünftige Halbzeitshows gesetzt, sondern auch die kulturelle Bedeutung des Hip-Hop weiter gestärkt. Die Frage bleibt nun, wer diesen neuen Standard in den kommenden Jahren erreichen oder gar übertreffen kann.