Kevin Costner: Hat er seine Affäre geschwängert?

Skandal bei Schauspieler Kevin Costner (68): Erst reichte seine Frau Christine Baumgartner (49) nach 18 Jahren Ehe völlig unerwartet die Scheidung ein und jetzt nimmt noch ein weiteres Gerücht die Runde: Kevin soll während Dreharbeiten seine angebliche Affäre geschwängert haben.

Es ist ein Schock für die Fans von Kevin Costner (68): Nach 18 Jahren Ehe reichte seine Frau Christine Baumgartner (49) die Scheidung ein. -Ohne Vorwarnung! Doch nicht nur lies die den Schauspieler von heute auf morgen alleine im Wilden Westen zurück, nun kursieren nämlich auch noch wilde Gerüchte über eine mögliche Affäre Costners.

Demnach soll der 68-Jährige während der Dreharbeiten zu seiner Serie "Yellowstone" eine Affäre mit einem Crew-Mitglied gehabt haben.

Doch das ist noch nicht alles! Gerüchten zu Urteilen soll die Affäre von ihm sogar schwanger sein!

Die Fans fragen sich besorgt auf Twitter: "Hat Costner wirklich jemanden am Set geschwängert?" Und ein anderer sagt: "Es war nicht (Wes) Bentley, der ein Mädchen am Yellowstone-Set geschwängert hat... es war Costner!"

Tatsächliche Beweise kann für die wilden Behauptungen aber noch niemand liefern.

Alles nur "totaler Blödsinn?"

Und woher kommen diese Gerüchte überhaupt? Niemand weiß es genau, aber sie verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Ein Insider behauptet jedoch gegenüber "TMZ", dass die Schwangerschafts-Gerüchte "totaler Blödsinn" seien.

Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Quellen aus Kevins Umfeld streiten ab, dass er seine Frau betrogen habe und behaupten stattdessen, dass er sie und die Kinder noch immer liebe und darauf hoffe, dass sie es noch einmal schaffen werden. Für die drei gemeinsamen Kinder wollen sie ein geteiltes Sorgerecht.

Doch was wird aus der angeblichen Affäre am Set? War es wirklich nur ein Gerücht oder steckt doch mehr dahinter? Die Fans warten gespannt auf weitere Entwicklungen in diesem aufregenden Skandal!