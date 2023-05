Gegen die Song Contest Gewinnerin Loreen werden Plagiats-Vorwürfe laut.

Jedes Jahr aufs Neue gibt es sie - Plagiatsvorwürfe beim ESC . Doch dieses Jahr scheinen sie besonders schwerwiegend zu sein und richten sich just gegen die Gewinnerin, Loreen.

Loreen - wurde hier geklaut?

"Tattoo", der Song, der sie und Schweden erneut zum Sieg führte soll frappierende Ähnlichkeiten mit gleich 4 (!) anderen Liedern aufweisen, beschweren sich Fans des Song Contest in Foren.

Bei Adele geklaut?

Unter den Liedern, bei denen geklaut worden sein soll, ist Adels Hit: "Easy on Me" - nämlich kurz vorm Refrain. Da sei die Melodie sehr ähnlich.

Abba-Hit auch betroffen?

Aber auch Abbas großer Hit "The Winner Takes It All" könnte vom Ideenklau betroffen sein. Fans finden, dass der Beginn der beiden Lieder sich (zu sehr) ähnelt. Doch am stärksten betroffen soll das Lied "Tato" der ukrainischen Sängerin Mika Newton sein. Ab Sekunde 30 gibt es einige strake Ähnlichkeiten, hören sie rein!

Songwriter hat schon mal plagiiert

Zuletzt gibt es noch melodische Ähnlichkeiten beim Lied "Flying Free" von Pont Aeri zu hören. Pikant: Loreens Songwriter, Thomas G:son musste sich 2001 schon einmal Plagiatsvorwürfen stellen. Damals warf ihm der "Rolling Stone" vor, geklaut zu haben und musste der Geschädigten, Sängerin Lisa del Bo eine Abfindung zahlen.