Popstar Madonna zeigt sich auf Instagram mit besonders verruchten Dessous!

Pop-Legende Madonna setzt seit jeher auf Provokation. Versext sind ihre Shows bereits seit den 1980er Jahren.

Madonna: Sexy Bondage-Bilder mit 62

Da sie derzeit wie alle anderen Künstler nicht vor Publikum auftreten kann, gibt sie sich im Internetz verrucht. Die 62-Jährige hat nun Bilder auf Instagram hochgeladen, die Fans in Hysterie versetzen. Sie ist darauf nur in Dessous zu sehen! Verführerisch blickt Madonna in die Kamera, ihr BH besteht nur aus zwei kleinen Spitzenteilen und einer Verschnürung in der Mitte. Das Höschen ist auch knapp bemessen, dazu hat sie Overkneestiefel angezogen.

Madonna: Bald neue Songs?

Die sexy Serie von Bildern wird von Madonna nur mit "Und nun ein Moment der Selbstreflexion... Madame X" kommentiert. Fans und Stars wie Snoop Dogg oder Asia Argento kommentieren großzügig mit Herzen und Zusprüchen. Es wird gemunkelt, dass es bald neue Songs der Pop-Ikone zu hören geben könne und diese auffälligen Fotos das schon mal anteasern.