Meghan ist wieder schwanger

Herzogin Meghan (39) erwartet nach Baby Archie Mountbatten-Windsor ihr zweites Kind mit Prinz Harry (36). Ein Sprecher des Paares teilt mit: "Wir können bestätigen, dass Archie ein großer Bruder wird. Der Herzog und die Herzogin von Sussex freuen sich sehr auf die Geburt ihres zweiten Kindes." Das Foto zum Posting zeigt ein Foto des Paares im Gras liegend, ihr Babybauch ist deutlich zu sehen.

Baby news! “We can confirm that Archie is going to be a big brother,” says a spokesperson for Harry and Meghan. “The Duke and Duchess of Sussex are overjoyed to be expecting their second child.” pic.twitter.com/GrqSiBxaXa