Model-Show bei Sommer-Gala

Von der Yacht ins Blitzlicht: So feiern Klum, Maier & Co.

Party-Sommer wie damals: Bei edler UNICEF Gala in Capri.

Sommerfest. Berauschende Red Carpet Premiere von Leni Klum in Goldener Versace-Robe. Daneben Mama Heidi im hohgeschlitzten Elie Saab-Kleid und mit der üblichen Kuscheloffensive in Richtung Gatten Tom. Dazu Konzert-Auftritte von Top-Stars wie Katy Perry oder John Legend – und eine gemeinsame Anreise von Barbara Meier und Silvie Meis mit der Luxus-Yacht.

Vorspiel. Leni und Heidi kamen mit dem Boot zur Party.

Glanz & Herz. Luxus pur bei der UNICEF Sommer-Gala in Capri. Bei Eintrittspreisen von 9.400 (Freunde-Ticket) bis 29.000 Euro (Kreuzritter-Tisch-Package) zeigte Stars wie Emily Ratajkowski, Vanessa Hudgens (in Alexandre Vauthier), Chrissy Teigen (in Zuhair Murad) oder Karolina Kurkova (in Dolce & Gabbana) nicht nur ihre schönsten Roben, sondern auch Spender-Herz. Allen voran Österreichs Immo-Mogul Klemens Hallmann, der 500.000 Euro für die Kinder-Hilfe spendete.

Herz für Kinder. Klemens Hallmann spendete 500.000 Euro für UNICEF.

Homage an J.Lo. Barbara Meier kam mit Yacht und Jungle-Dress von Versace. So wie einst Jennifer Lopez.

Heiße Sohle. Getanzt wurde die ganze Nacht. Heidi und Leni wirbelten wohl barfuß übers Parkett. Auf Insta zeigten sie ihre schwarzen Fußsohlen.