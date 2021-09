Megan Fox, Zoe Kravitz, Irina Shayk und Co zeigen ihre Kehrseiten bei VMAs und Met Gala.

Für viele Promidamen waren die MTV VMAs und die am nächsten Tag stattfindende Met Gala die ersten Events nach einer langen Pause. Manch ein Star besuchte darum gleich beide Mega-Events.

Viel Haut am roten Teppich

So zum Beispiel Sängerin J. Lo oder Schauspielerin Meghan Fox. Zu den MTV-Awards erschien sie mit ihrem Freund, dem Musiker Machine Gun Kelly in einem Hauch von nichts. Das Slipdress, dass sich um ihren Körper hüllte, ließ keine Fragen offen sondern freie Sicht auf Fox Körper zu. Der Po war nur mit einem knappen String bedeckt.

Nach Corona-Party-Pause: Promi-Damen zeigen Po

Bei der Met Gala fiel die Outfitwahl von zwei Stars besonders auf - zumindest was die Kehrseiten anging. Schauspielerin Zoe Kravitz setzte auf ein Slipdress, das ebenfalls den Blick auf ihren unbedeckten Hintern freigab. Model Irina Shayk grinste in einem sexy Kleid voller bestickter Blumen mit ebenso transparenten Stellen am Po. Ob der Popo das neue Dekollete ist?

© AFP, Getty, AFP, Getty ×

Mehr Storys zur Met-Gala finden Sie hier