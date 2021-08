Luis Guzmán spielt Gomez Addams.

Die Besetzung für "Wednesday", ein Spin-Off der morbiden "Addams Family" unter der Regie von Tim Burton, wächst. In der geplanten Netflix-Serie soll US-Schauspieler Luis Guzmán ("Traffic – Macht des Kartells") den Familienpatriarchen Gomez Addams spielen, wie die Branchenblätter "Variety" und "Deadline.com" berichten. Im Mai war bereits bekannt geworden, dass Jenna Ortega ("Songbird") die Hauptrolle als Sprössling Wednesday übernimmt.

Charles Addams

SerDie Serie mit acht Folgen soll sich um die nun studierende Tochter drehen, die an der Nevermore Akademie ihre Superkräfte entdeckt und versucht, gegen eine Mordserie in einer Kleinstadt vorzugehen. In dem "Addams Family"-Spielfilm (1991) unter der Regie von Barry Sonnenfeld spielten Anjelica Huston (Morticia), Raul Julia (Gomez) und Christina Ricci (Wednesday) mit. Die skurrilen Figuren stammen ursprünglich aus der Feder des US-Zeichners Charles Addams, der die Cartoon-Charaktere von 1940 an im "New Yorker"-Magazin verbreitete.