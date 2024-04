O.J. Simpsons Testament: Kinder bekommen nur einen Dollar, wenn sie ...

Der mit 76 Jahren verstorbene O.J. Simpson hat einiges in seinem Testament verfügt.

Noch nach seinem Ableben mit 76 Jahren kommt O.J. Simpson in die Schlagzeilen. Grund ist sein Testament, das nun, nur wenige Tage nach seinem Tod eröffnet wurde.

Spektakulär

Darin hat er Vorkehrungen getroffen, die sehr weitreichend sind. Als Simpson 1995 freigesprochen wurde vom Mord an seiner Ex-Frau Nicole Brown (35) und deren Lebensgefährten Ron Goldman (25), ging mit dem Urteil einer der spektakulärsten Kriminalfälle zu Ende, die es jemals gab. Noch heute gibt es viele Theorien über den Tathergang, für viele ist Simpson zu Unrecht freigesprochen worden.

Erbe für Zahlung?

Eine Ansicht, die 1997 auch ein Zivilgericht teilte; damals wurde Simpson zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von 33,5 Mio. Dollar (rund 31 Mio. Euro) verurteilt. Das Geld sollten die Hinterbliebenen der Opfer bekommen. Doch Simpson zahlte die Summe nie. Und das soll auch nach seinem Tod so bleiben. Das soll der Nachlassverwalter und Anwalt Malcom LaVergne sicherstellen. Er nimmt den Auftrag sehr ernst, sagte er dem "Las Vegas Journal": "Ich hoffe, dass sie keinen Cent bekommen, nichts. Und ich werde alles in meiner Macht tun, damit sie wirklich nichts bekommen."

Das bekommen die Kinder

Wer sind die Begünstigten? Simpsons Kinder: Arnelle (55), Jason (53), Sydney (38) und Justin (35). Die zwei jüngeren Kinder stammen aus der Ehe mit Nicole Brown, eine ältere Tochter starb als Kind. Doch das Erbe Simpsons ist an eine Bedingung geknüpft: Wer sein Testament anficht, der bekommt nur einen Dollar! Hört sich fast danach an, als hätte Simpson seine Besitztümer nicht fair unter seinen Kindern aufgeteilt...