Oliver Pocher reagiert allergisch: Amira hat einen neuen Mitbewohner

Amira Pocher hat nun offenbar einen endgültigen Schlussstrich gezogen.

Vor einigen Tagen ist Amira Pocher aus dem gemeinsamen Haus mit Noch-Ehemann Oliver gezogen. Eigentlich hat sie kein Interesse immer als die böse Ex-Frau dargestellt zu werden. Doch jetzt legt sie noch einmal nach. Mit ihrer letzten Aktion ist ein Liebes-Comeback mit dem Comedian wohl endgültig vom TisCH.

Ehe-Aus bei Pochers: Amira ist ausgezogen!

Pochers: Jetzt startet der Rosenkrieg

Denn nach dem Auszug hat sie nicht lange gefackelt und bereits einen neuen Mitbewohner. Zu ihrem 31. Geburtstag hat sie sich ein süßes schwarzes Kätzchen angeschafft. Laut Medienberichten, war es ein Geschenk ihrer Mutter und ihres Bruders. Zeitgleich hatte sich Oliver mit einer rührenden Botschaft via Social Media an sie gewendet. Bis heute hat Amira nicht darauf reagiert.

© Instagram ×

Oliver reagiert allergisch

Besonders schlimm ist der neue Mitbewohner aber für Oliver Pocher selbst. Denn er ist allergisch gegen Tierhaare. Ein klares Zeichen von seiner Ex, die ihn damit wohl auch von ihrer neuen Wohnung fernhalten kann.

© Instagram ×

Das Leben als Katzen-Mama genießt die 31-Jährige in vollen Zügen. Via Instagram teilt sie mit ihren Fans, wie sie die Ruhe genießt. Ihren Tee am Abend schlürft sie bereits aus einem "Katzen-Heferl".