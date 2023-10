Jetzt ist es offiziell: Kanye West und Bianca sind verheiratet!

Vertrauliche Heiratsdokumente zeigen, dass Ye und seine Frau offiziell den Bund der Ehe geschlossen haben.

Lange gab es Gerüchte, jetzt ist es endlich offiziell: Skandal-Rapper Kanye West (46) und Designerin Bianca Censori (28) sind verheiratet. Die beiden gaben sich nur ein Monat, nachdem seine Scheidung von Kim Kardashian (42) vollzogen war, das Ja-Wort. Das zeigen vertrauliche Heiratsdokumente, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen. Aus den Urkunden geht das Datum ihrer Eheschließung hervor: Der 20. Dezember 2022.

Die beiden sollen im Silicon Valley in Kalifornien an einem geheimen Ort geheiratet haben. Noch äußerte sich weder Ye oder Bianca zu ihrer Ehe. Dafür machte aber die Australierin vor einigen Monaten eine Aussage, die eindeutig schien. Sie soll beim Shoppen von einem Mann angesprochen worden sein, der ihr gestand, sich in sie verschaut zu haben. Sie wies ihn freundlich zurück und erklärte ihm: "Ich bin verheiratet!"