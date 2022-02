Oscars kicken 8 Awards aus der TV-Show!

Alles neu bei den Oscars. Am 27. März fallen gleich 8 Preise aus der TV-Show. Dafür gibt es eine neuen Fan-Award.

Bester Dokumentar-Kurzfilm, Bester Schnitt, Bestes Make-up, Filmmusik, Kostümdesign, Bester animierter Kurzfilm, Bester Dokumentar-Kurzfilm und Bester Ton – diese Preise werden am 27. März bei der 94.Oscar Verleihung im Dolby Theatre von Los Angeles nur mehr zur Nebensache. Die Academy kürzt nämlich die TV-Übertragung und vergibt erstmals 8 der 23 Preise in einer Pre-Show. „Die Oscar TV-Show soll dadurch flotter und spannender werden-!“ Die Sieger der Pre-Show sollen aber trotzdem bei der weltweiten TV-Übertragung vorkommen. „Nur in verkürzter Form“.

Dafür setzen die Oscars, bei denen das Edel-Western "The Power Of The Dog", Nicole Kidman und Will Smth als Favoriten gelten, heuer auf gleich drei Moderatorinnen: Regina Hall, Amy Schumer, and Wanda Sykes Und eine neuen Kategorie. Unter dem Motto „Movie Lovers United“ gibt es ein Twitter-Abstimmung um den "Oscars Fan Favorite" . Aktuell führt "Cinderella" mit Pop-Queen Camila Cabello vor dem Rekord-Film "Spider-Man: No Way Home".