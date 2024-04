Pocher will jetzt über Raab auspacken

Er kann es einfach nicht lassen: Oliver Pocher provoziert, wen er kann. Sein neuestes Opfer ist Stefan Raab vor dessen möglichen großen Comeback.

Bevor es für Oliver Pocher diese Woche im Rahmen seiner Tour nach Österreich geht, sorgt der Comedian auf Social Media wieder einmal für jede Menge Wirbel. Erst die Aufregung um den Schwangerschafts-Post am 1. April (oe24 berichtete), nun nimmt er einen alten Bekannten ins Visier: Stefan Raab.

Die beiden Sprüche-Klopfer sind jahrelang Wegbegleiter gewesen. Beide starteten ihre Karriere beim Musiksender VIVA. 1999 wechselte Raab zu Pro7 und feierte mit TVtotal seinen endgültigen Durchbruch. Wenige Jahre später folgte ihm Pocher. Zu Beginn gab es unzählige gemeinsame Auftritte. Pocher profitierte auch von dem Rampenlicht, das ihm Raab geben konnte.

Doch plötzlich war es aus, keine Pocher-Auftritte mehr bei Raab-Shows (Wok-WM, EM-Spezial, TV total Turmspringen etc.). 2021 verriet Pocher in einem Podcast mit seiner Ex Amira, dass die jahrelange TV-Freundschaft schon längst zu ende sei. Amira meinte sogar: "Der hasst dich!" Pocher relativierte damals in gewohnter Manier und meinte nur, dass Raab ihn nicht "besonders mag".

Pocher provoziert und löscht seine Story wieder

Nach dem angekündigten Comeback-Plan von Raab musste natürlich auch Pocher seine Meinung äußern. „Jetzt, wo Stefan Raab Influencer ist, sollte ich mal eine Bildschirmkontrolle über ihn machen. Gibt einiges Interessantes zu erzählen.“

Die "Bildschirmkontrolle" ist ein Format von Pocher, in dem er versucht neue Details über Influencer ans Licht zu bringen. Und genau das könnte der brisante Punkt sein: Denn die Story wurde von dem Lied "Nike" begleitet. Ein unbekannter Song, eines ebenso unbekannten Rappers (Yaboi Nilo).

Worauf will Pocher anspielen?

Nike könnte in dem Fall mehrere Bedeutungen haben. Einerseits ist es der Name von Raabs Frau, mit der der Entertainer seit 2008 verheiratet ist, andererseits ist es der Name eines Sportartikel-Herstellers oder eben die griechische Göttin des Sieges.

Dass Pocher schon weiß, wer den möglichen Promi-Boxkampf gewinnen wird? Oder gibt es doch brisante Details aus der Vergangenheit, die er publik machen will? Fans rätseln seit dem Post wie wild, was Pocher gemeint haben könnte. Aber mit diesem Statement wird er wohl bei Raab keine Freude gemacht haben und die frühere Freundschaft wird wohl weiter auf Eis gelegt bleiben.