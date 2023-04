Schauspielerin stand für ein Fotoshooting vor der Kamera.

Schauspielerin Rachel McAdams ist bald in einem neuen Film zu sehen. "Are You There, God? It's Me, Margaret" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Autorin Judy Blume, das bereits 1970 geschrieben wurde aber noch immer aktuell ist. Darin dreht sich alles um die 11 Jahre alte Margaret, die sich Gedanken übers Erwachsen werden macht.

Unrasierte Achseln

Abby Ryder Fortson, Rachel McAdams und Autorin Judy Blume

Nun hat Rachel McAdams auf Instagram für Wirbel gesorgt. Bei einem Fotoshooting für das Bustle Magazin zeigte sich die 44-Jährige mit unrasierten Achseln. Zudem seien die Fotos - auf ausdrücklichen Wunsch der Schauspielerin - wenig bearbeitet worden. Den Fans der Schauspielerin, die unter dem Posting, das von einer Fanseite stammt, gefällt die Einstellung zu ihrem Körper. Sie feiern sie dafür. 1999 sorgte Aktrice Julia Roberts für Aufsehen, als sie zur Premiere von "Notting Hill" ohne rasierte Achseln kam...