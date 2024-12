Der Sänger verrät in seinem Film viele private Details und diesen Schocker.

Robbie Williams gibt in seinem Biopic "Better Man" viel Privates preis. Darunter auch Details aus seiner Beziehung mit Nicole Appleton ("All Saints").

Bereiteten sich auf Elternschaft vor

Ende der 90er Jahre bereiteten sich der Ex-Take That Solostar Robbie und die All Saints-Sängerin Nicole Appleton heimlich darauf vor, zum ersten Mal Eltern zu werden - nachdem sie sich im Dezember 1997 hinter der Bühne bei Top Of The Pops kennengelernt hatten. In einer Szene legt er seine Hand auf ihren Bauch, und Robbie Williams sagt zu Nicole Appleton: „Dieses Baby rettet mein Leben." Der opstar hatte im Laufe seiner Karriere immer wieder Probleme mit Alkohol, Drogen und Depressionen.

Sängerin Nicole Appleton auf der Robbie-Film-Premiere von "Better Man". © Getty Images

Wurde von Plattenlabel gedrängt

Doch in Szenen, die in seinem neuen Biopic Better Man spielen, geht hervor, dass Nicole, die damals im vierten Monat schwanger war, das Baby abtreiben ließ, nachdem sie dem Druck ihrer Plattenfirma nachgegeben hatte. Die Beziehung des Neunziger-Jahre-Traumpaares ging 1999 nach der Abtreibung in die Brüche. Robbie sagte britischen Medien, er und Nicole, heute 49, hätten beide das Drehbuch für das Biopic abgesegnet.

Premiere

Der 50-jährige Robbie, der mit seiner Ehefrau Ayda Field vier Kinder hat, widmete seiner ersten Liebe Nicole eine Afterparty-Auftritt mit seinem Hit She's The One aus dem Jahr 1999, der diese Woche in London Premiere hatte.

Robbie und seine Ayda auf der Biopic-Film-Premiere von "Better Man". © Getty Images ×

Affiger Film

In dem Biopic, das am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Kinos kommt, wird Robbie als CGI-Schimpanse dargestellt - nachdem er verraten hatte, dass er sich während seiner Jahre auf der Bühne wie ein Affe fühlte.