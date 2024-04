Das Vermögen des verstorbenen Modemachers dürfte unter seinen Kindern und seiner Ehefrau Eva aufgeteilt werden.

Am 12. April starb Luxus-Designer Roberto Cavalli im Alter von 83 Jahren. Cavalli war bekannt für seine exotischen Drucke und als Pionier des sandgestrahlten Jeans-Looks. Außerdem gründete er sein eigenes Luxusmodehaus, das Kleidung, Lederaccessoires, Parfüm und Schmuck verkauft und Innenarchitekturprojekte für High-End-Gebäude entwickelt. Das Unternehmen wurde 2015 vom italienischen Investmentfonds Clessidra SGR übernommen.

Eva Cavalli mit ihren Söhnen Robin und Daniele beim Begräbnis von Roberto Cavalli. © Getty ×

Zum Zeitpunkt seines Todes verfügte Cavalli über ein Nettovermögen von 470 Millionen Euro. Den finanziellen Grundstein dafür legte er bereits 1970. Er erfand und patentierte ein Verfahren zum Bedrucken von Leder und begann anschließend mit der Herstellung von Patchworks aus verschiedenen Materialien. Nachdem er diese Techniken in Paris professionell eingeführt hatte, erhielt er Aufträge von großen Designermarken wie Pierre Cardin und Hermès. Im Alter von 32 Jahren präsentierte er seine erste gleichnamige Kollektion im Pariser Prêt-à-Porter-Salon. Anschließend brachte Cavalli die Kollektion auf die Laufstege der Sala Bianca im Palazzo Pitti in Florenz. Zu seinen Kreationen gehörten Jeans aus bedrucktem Denim mit Intarsien aus Leder, wilden Drucken und Brokat. 1972 eröffnete Cavalli seine erste Boutique in Saint-Tropez.

Vermögen und Familie

Roberto Cavalli Anwesen in Florenz © Hersteller ×

1977 fungierte Cavalli als Juror beim Miss Universe-Wettbewerb, bei dem die Vorarlbergerin Eva Düringer den zweiten Platz vor Janelle Commissiong aus Trinidad und Tobago, der ersten schwarzen Miss Universe, belegte. 1980 heiratete Cavalli Düringer. Insgesamt hat er zwei Kinder aus erster Ehe, Tommaso und Christiana, und drei aus zweiter Ehe, Robert, Sara und Daniele. Ein Jahr vor seinem Tod wurde ihm ein weiteres Kind geboren, dieses Mal von dem schwedischen Model Sandra Nilsson, mit der er seit neun Jahren liiert war und der er eine Privatinsel um 2,5 Millionen Euro schenkte. Seine Ehe mit Eva Cavalli wurde aber nie geschieden.

Roberto Cavalli Anwesen in Florenz © Hersteller

Über 35 Jahre lang lebten Cavalli und seine Frau in einem großzügigen Anwesen in Florenz. Das Haus verfügt über ein Wohnzimmer mit Marmorböden, einem Kamin und einem funktionierenden Steinofen; eine verglaste Veranda; ein rustikales Gästezimmer sowie einen Innenpool und ein Steindampfbad. Es gibt auch eine Fülle an bildender Kunst, von Renaissance-Gemälden bis hin zu zeitgenössischen Stücken, sowie ein separates Gebäude, in dem Cavallis Arbeitsatelier untergebracht war. Zu den Haustieren in der Residenz zählen Hunde, Vögel und tropische Fische.

Roberto Cavalli Anwesen in Florenz © Hersteller ×

Draußen bietet ein großer Innenhof einen Panoramablick auf die Hügel von Florenz und die vielen Zypressen. Darüber hinaus besaß Cavalli einen komplett renovierten Ferrari Daytona von 1970 und einen Hubschrauber.