"Sex and the City"-Nachfolger ab 9. Dezember auf Sky

Der "Sex and the City"-Nachfolger "And Just Like That..." ist vom 9. Dezember an in Österreich bei Sky X sowie Sky Q zu sehen.

Das teilte Sky am Freitag mit. Die beiden ersten Episoden sind am ersten Tag in deutscher Erstausstrahlung zu sehen, die weiteren acht Episoden werden immer donnerstags mit einer Episode pro Woche ausgestrahlt. "Sex and the City" (1998-2004) war eine der erfolgreichsten Serien der Welt. "And Just Like That..." setzt die Handlung fort. Die Serie folgt den Heldinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) "auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern", so Sky. Derzeit finden noch Dreharbeiten statt.