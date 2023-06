'Wie eine Orgie in Lack & Leder'

Kim Kardashian hat ordentlich Öl und heiße Models für neue Kampagne ausgepackt.

Sie liegt am Boden, wirkt leblos. Am nächsten Foto ist sie Haut an Haut auf einem Model drapiert - Kim Kardashian weiß, wie sie sich in Szene setzen muss! Dabei geht es auf diesen heißen Bildern gar nicht wirklich um sie, sondern um die neue Kollektion ihrer Modelinie "Skims".

Lange Handschuhe und ... Strümpfe?

Denn pünktlich zur schönen Zeit des Jahres kommt eine "Fake-Leder und Tauch" -Linie von Skims auf den Markt. Die ist jedenfalls sehr luftig und in der Farbe schwarz gehalten. Die Teile sind knapp geschnitten, glänzen in der Sonne. Spannend: Die Models tragen dazu halterlose Strümpfe und lange Handschuhe - ob sich das als Trend durchsetzen wird? Kim scheint das Fotoshooting sehr zu genießen, besonders jene Sujets, bei denen sie auf einem Model liegen darf...

Kim begeistert Fans

Fans lieben die heiße Mode, kommentieren begeistert. Eine Leder-Orgie sei das und super gelungen. Oder: "Wirklich atemberaubend alles!" Kim scheint sich sehr wohl zu fühlen auf dem männlichen Model. Pikant: von der Frisur schaut das Model Kims Ex-Freund Pete Davidson ein bisschen ähnlich. Der setzt am Schopf auch immer wieder auf auffällige Farben.

Das ist Skims

Skims ist 2019 gegründet worden und bietet Shapewear und Strandoutfits an.