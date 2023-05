Kim Kardashian über ihren Single-Mama-Alltag mit vier Kindern

Sie ist reich, berühmt und eine echte Stilikone - doch Geld kann Kim Kardashian nicht vor den Herausforderungen des Single-Mom-Daseins bewahren!

Die 42-jährige Reality-Star-Mama und Geschäftsfrau kämpft mit den Tücken des Alltags und plaudert jetzt in einem Podcast mit Jay Shetty über die Realität hinter den glitzernden Fassaden.

Nach der turbulenten Trennung von Skandal-Rapper Kanye West, dem Vater ihrer vier Kinder, steht Kim Kardashian nun als alleinerziehende Mutter von North, Chicago, Saint und Psalm vor einem Berg an Verantwortung. Zwar kann sie auf die Unterstützung ihres großen Familienclans und zahlreicher Nannys zählen, doch das Leben als Single-Mama ist auch für sie oft anstrengend und chaotisch.

Alleine mit vier Kindern: So schwer kann es sein

In einem intimen Gespräch gewährt Kim einen Einblick in ihren morgendlichen Wahnsinn. Vom Haarekämmen bis zum Schuheanziehen - die vier unterschiedlichen Persönlichkeiten ihrer Kinder fordern sie heraus und bringen sie oft an den Rand des Wahnsinns. Um diesen täglichen Trubel zu bewältigen, bereitet sich Kim Kardashian morgens mit intensiven Workouts vor - die Rettung inmitten des alltäglichen Wahnsinns.

Die Elternschaft hat Kim nach eigenen Aussagen am meisten über sich selbst gelehrt. Es ist eine Herausforderung, die sie oft an ihre Grenzen bringt und manchmal sogar in den Tränen der Erschöpfung einschlafen lässt. Die Sorgen um ihre Kinder, die schlaflosen Nächte und die ständige Angst, etwas falsch zu machen, belasten auch die Supermama Kim Kardashian, unabhängig von ihrem immensen Reichtum.

"Es gibt nichts, was einen darauf vorbereiten kann"

"Es gibt nichts, was einen darauf vorbereiten kann", gesteht Kim Kardashian im Hinblick auf die Elternschaft. Doch trotz aller Strapazen ist sie stolz auf sich und glücklich, jeden Tag zu überstehen. Wenn ihre Kids nachts Wutanfälle haben, wird ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Doch in diesen Momenten lernt sie nicht nur viel über ihre Kinder, sondern vor allem über sich selbst.

Selbst bei der sonst immer perfekt gestylten Modeikone gibt es Tage, an denen das Mama-Dasein Spuren hinterlässt. Kim Kardashian gesteht, dass sie sich manchmal tagelang nicht die Haare wäscht, überall Spuren von Spucke hat und im gleichen Schlafanzug herumläuft. Doch trotz der Herausforderungen ist sie strahlend und betont, dass die Mutterschaft der anspruchsvollste und gleichzeitig lohnendste Job auf diesem Planeten ist. Die Liebe ihrer Kinder belohnt sie millionenfach für all die Strapazen.

Das Leben von Kim Kardashian ist nicht immer so glamourös, wie es den Anschein hat. Hinter den Kulissen kämpft sie wie jede andere Mutter auch mit den alltäglichen Herausforderungen. Doch ihre Offenheit und ihre Liebe zu ihren Kindern machen sie zu einer bewundernswerten Supermama, die sich immer wieder aufrafft und die Höhen und Tiefen der Elternschaft meistert.