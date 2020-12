So feiern Heidi Klum, Alaba & Co. Weihnachten

Die VIPs haben sich ins Zeug gelegt, um ihre Fans in Weihnachtsstimmung zu bringen.

Deko. Dieses Jahr haben auch die Promis viel Zeit zu Hause verbracht, und das sieht man auch, denn die Weihnachtsdeko der Stars und Sternchen fiel heuer weitaus üppiger aus als sonst. Bei Supermodel ­Heidi Klum ist das Wohn­zimmer beinahe bis zur Decke mit Geschenken gefüllt, Schauspielerin Reese Wither­spoon hatte gar ­genügend Zeit, um ein Lebkuchenhaus zu backen und liebevoll zu verzieren, Chrissy Teigen hat einen Garten voller Christbäume und Pop-Star Robbie Williams half seiner Frau Ayda bei den Vorbereitungen.

National. In den heimischen Promi-Wohnzimmern fällt die Deko zwar ein wenig bescheidener aus, die Outfits der VIPs können sich aber sehen lassen. Sängerin Melissa Naschenweng posiert in knappen Metallic-Shorts mit Overknees und Schleppe vor ihrem Weihnachtsbaum und die hochschwangere Missy May ließ gleich die ganze Familie in Elfenkostüme schlüpfen.

Benefiz. David Alaba postet für die gute Sache und bäckt für Kinder, während sich Rapper RAF Camora bereits selbst großzügig beschenkte. Der Musiker zeigte seinen neuen Fuhrpark auf Instagram und soll für zwei Jaguar-Modelle über 200.000 Euro ausgegeben haben. Auch so kann Weihnachten 2020 aussehen.

Star-Weihnachten auf Instagram

Wimmelbild Heidi Klum und ihre Familie gehen in Geschenken unter.