So reich sind "Kevins" Eltern wirklich

Wenn Kevin nicht gerade "allein Zuhaus" ist, wohnt er mit seinen vier Geschwistern und Eltern in einer Luxus-Villa. Aber wie reich sind die McCallisters wirklich?

Egal ob Villa oder First-Class-Flüge von Chicago nach Paris - die wohl bekannteste Kino-Familie Amerikas müsste im echten Multi-Millionäre sein.

Schon allein das Haus aus dem Film "Kevin allein Zuhaus" ist riesig, nicht gerade günstig und - es gibt es wirklich! Das Anwesen steht in der 671 Lincoln Avenue in Wennetka im Bundesstaat Illinois. Eine Gegend, die zu den teuersten der USA gehört. Wenn die McCallisters die Villa heute kaufen würden, müssten sie rund 2,1 Millionen Dollar dafür hinblättern.

Die echte "Kevin-Villa" © Hersteller ×

Einkommensverhältnisse damals und heute

Die "New York Times" hat in einem Bericht die "Familie" jetzt genauer unter die Lupe genommen und hat interessante Fakten errechnet. Um ihren Lebensstil in der Kino-Komödie auch in Wirklichkeit aufrecht erhalten zu können, hätten sie damals ein Mindest-Jahreseinkommen von rund 277.000 Euro haben müssen. Das war im Jahr 1990. Heute müssten sie dafür mehr als 600.000 Euro im Jahr verdienen.

Jet-Set Lifestyle

Die Villa allein ist aber nicht der einzige Luxus im Leben der Familie rund um Kevin (gespielt von Macaulay Culkin). Die Flüge in den Weihnachts-Urlaub nach Paris gehen auch ordentlich ins Geld. So würden alleine die First-Class-Tickets für Kate und Peter McCallister im Schnitt 10.000 Euro kosten. Dazu knapp 500 Euro für jedes Kind in der Economy Class.

Peter und Kate McCallister fliegen First Class nach Paris © Hersteller

Glücklicherweise mussten die McCallisters damals ihre Flüge nicht selbst bezahlen. Peters Bruder Rob wurde nämlich nach Paris versetzt und schenkt ihnen den Trip, damit sie die Feiertage zusammen verbringen können.

Spar-Schiene

Der Paris-Aufenthalt - wenn sie Kevin nicht daheim vergessen hätten - wäre günstig gewesen. Sie hätten in Robs Apartment wohnen können. Und auch der muss ziemlich gut situiert sein, denn er hätte 15 Personen in seiner Pariser Wohnung - mit Blick auf den Eifelturm - beherbergen müssen.

Mafia-Kontakte?

Alles in allem kann man eines mit Sicherheit sagen: Die McCallisters haben nicht gerade wenig Schotter auf dem Konto. Was Kate und Peter von beruf sind, wird im Film übrigens nicht erwähnt. Nur in der Romanvorlage von Todd Strasser werden die Jobs erwähnt. So soll Kate Mode-Designerin sein und Peter sei "Geschäftsmann". Beim Schreiben machte sich der Autor übrigens nie Gedanken über das Vermögen der Familie. "Ich weiß nicht, wie viel die McCallisters verdient haben, aber für mein Bankkonto war es auf jeden Fall eine Menge“, scherzt er.

Gehört Frank McCallister zur Mafia? © Hersteller ×

Den Fans von "Kevin allein Zuhaus" ist es jedenfalls herzlich egal, wie reich die McCallisters sind und sie haben eine eigene Theorie zu der Kult-Familie. Sie sind sich nämlich sicher, dass Onkel Frank McCallister mit dem organisierten Verbrechen zu tun hat...