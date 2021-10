× ''Squid Game'' Staffel 2 vermutlich erst 2023

Regisseur Hwang über "Squid Game" Staffel 1 und wann Staffel 2 auf Netflix erscheinen könnte.

Angesichts des großen Erfolgs der ersten Staffel des südkoreanischen Dramas ist es sehr wahrscheinlich, dass Netflix eine zweite Staffel von Squid Game in Auftrag geben wird. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine offizielle Bestätigung, dass die Serie zurückkehren wird. Das ist jedoch keine große Überraschung, wenn man bedenkt, was für ein großer Erfolg die Serie war und in welchem Tempo sie sich von einer völlig unbekannten Serie zu einem der größten Netflix-Originale überhaupt entwickelt hat. Fans, die auf baldige neue Squid Game-Folgen hoffen, müssen sich allerdings noch eine Weile gedulden.

Im Interview mit Vulture sprach Bel Bajaria, Netflix' Chefin der Global-TV-Abteilung, darüber, dass Hwang Dong-hyuk erst mal "an einem Film und anderen Sachen arbeite", dass man aber versuchen werde, "die richtige Struktur für ihn zu finden".

Regisseur völlig ausgelaugt nach Staffel 1

Dazu könnte gehören, die Arbeiten an "Squid Game" Staffel 2 so um Hwangs Zeitplan herumzuplanen, dass der Filmemacher trotzdem wie gewünscht seinen Film und seine anderen Projekte umsetzen kann. Das dürfte auch bedeuten, dass man Hwang alle Ressourcen zur Verfügung stellt, die er wünscht, auch "die richtige Struktur für ihn findet" - Hwang Dong-hyuk hat selbst angegeben, dass er sich Staffel 2 nur mit weiteren Autor*innen und mehreren erfahrenen Regisseur*innen vorstellen kann.

Doch Hwang ist müde. Die Arbeit an der ersten "Squid Game"-Staffel hat ihn psychisch und physisch ausgelaugt - im Alleingang wolle er keine zweite Staffel machen. Und überhaupt nur über neue Folgen nachzudenken, sei für ihn sehr ermüdend.

Herausforderungen für Staffel 2

In einem exklusiven Gespräch mit RadioTimes.com verriet Autor und Regisseur Hwang Dong-hyuk, dass eine zweite Staffel von Squid Game in seinem Kopf noch nicht ganz ausgereift ist und Herausforderungen mit sich bringt.

"Mir ist klar, dass es große Erwartungen an die zweite Staffel gibt", sagte er. "Es ist nicht so, dass ich überhaupt nicht über die zweite Staffel nachgedacht habe, und ich habe auch einen groben Rahmen dafür. Aber ich frage mich immer wieder, ob ich sie besser machen kann als die erste Staffel. Ich möchte nicht, dass die Leute von der neuen Staffel enttäuscht sind."

Fan-Theorien in Staffel 2?

Er erklärte weiter, dass er vielleicht sogar versuchen wird, einige der vielen Fan-Theorien, die im Internet kursieren, mit einzubeziehen, um eine ansprechende Serie zu schaffen.

"Wenn ich jemals eine zweite Staffel mache, werde ich versuchen, diese vielen Ideen nachzuschlagen, und wenn es gute gibt, kann ich sie natürlich in die Geschichte einbringen", sagte er. "Da ich lieber alleine schreibe, können all diese Ideen auf YouTube vielleicht als mein Schreibzimmer dienen."

"Oder vielleicht kann ich sogar die Fans in den sozialen Medien bitten, mir Ideen zu geben. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, mehr nachzudenken, während ich an Filmen arbeite."

Die erste Staffel der Serie ging 2019 in Produktion, und obwohl sie sich durch die Pandemie verzögert hat, ist es unwahrscheinlich, dass wir Squid Game Staffel 2 frühestens Ende 2022 und wahrscheinlich nicht vor 2023 sehen werden.