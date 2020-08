Streit wegen Kids: Klum zieht gegen Seal vor Gericht

Im Oktober soll für Model-Mama Heidi Klum der Dreh für die neue Staffel ihrer Show Germany’s Next Topmodel beginnen. Und das coronabedingt in Deutschland und nicht wie gewohnt in Los Angeles. Models und TV-Crew dürfen wegen der verschärften Einreisebestimmungen nämlich nicht in die USA kommen. Heidi will ihre vier Kinder Leni, Henry, Johann und Lou in der Zeit nicht alleine in Amerika lassen. Normalerweise kein Problem ...

Schutz. Doch wegen der Covid-19-Gefahr in Deutschland verweigert Heidis Ex-Mann Seal seine Zustimmung für den Trip. Die beiden teilen sich nämlich das Sorgerecht für die Kids. Deswegen hat Klum nun eine Anhörung vor Gericht beantragt. „Unsere vier Kinder haben nun mehrfach, sowohl mir als auch ihm – soweit ich das sehe –, deutlich gesagt, dass sie nicht ohne mich in Los Angeles bei ihrem Vater bleiben möchten“, so Klum in einer Erklärung.

Beistand. Ihre Kinder wollen mit auf die Reise nach Deutschland und die älteste Tochter Leni wandte sich in einem herzzerreißenden Brief an Seal, in dem sie ihn bittet, doch noch sein Ok zu geben.