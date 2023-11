Lange war es ein Gerücht, nun wurde es bestätigt.

Schauspielerin und Sängerin Suki Waterhouse ("Daisy Jones and the Six") und Robert Pattinson ("Twilight") haben es nun offiziell bestätigt: Sie werden Eltern!

Fans freuen sich

Zuvor wurde nach Fotos von Waterhouse, auf denen ein möglicher Babybauch zu sehen war, heftig spekuliert. Auf einem Musikfestival machte Waterhouse ein Kommentar zu ihrem Bauch, die Menge freute sich.

Freudige News

Die beiden sind seit einigen Jahren zusammen, für Waterhouse wie Pattinson ist es das erste Kind.