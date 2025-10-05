Tina Turners Sohn Ike Jr. ist tot

Ike Turner Jr., der Sohn der Musiklegenden Tina und Ike Turner, ist im Alter von 67 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles verstorben.

Die Todesursache war ein Nierenversagen. Dies bestätigte Tina Turners Nichte, Jacqueline Bullock, gegenüber mehreren Medien. Sie erklärte, dass Ike Jr. in den letzten Jahren mit schweren Herzproblemen zu kämpfen hatte und seine Gesundheit sich zuletzt weiter verschlechtert hatte. Zudem habe er Anfang September einen Schlaganfall erlitten.

Ike Turner Jr. wurde 1958 als Sohn von Ike Turner und Lorraine Taylor geboren. Er wurde jedoch frühzeitig von Tina Turner adoptiert und wuchs in ihrem Haushalt auf. In seiner Jugend zeigte er großes musikalisches Talent und war in verschiedenen Bereichen der Musik aktiv. Er arbeitete unter anderem als Tontechniker und Musiker. In den letzten Jahren hielt er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, blieb jedoch mit dem musikalischen Erbe seiner Eltern verbunden.

Sein Tod ereignete sich nur einen Tag nach seinem 67. Geburtstag. Ike Turner Sr. verstarb 2007, und Tina Turner selbst starb im Mai 2023. Mit dem Tod von Ike Turner Jr. verliert die Familie eine weitere bedeutende Persönlichkeit.