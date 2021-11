Netflix-Star Joe Exotic ('Tiger King') wieder verliebt! Spannendes Detail: Er sitzt im Knast und hat Lover noch nie gesehen.

Eine neue Liebe für " Tiger King "-Star Joe Exotic!

© Netflix ×

Dillon Passage, Joe Exotics Ex

Scheidung läuft noch

Erst kürzlich trennte sich Joes Ehemann Dillon Passage nach fast vier Jahren von ihm. Der Grund: Joe sitzt derzeit im Gefängnis wegen Verstößen gegen den Tierschutz sowie Erteilung eines Auftragsmordes. Noch etwa 20 Jahre mehr könnte der Netflix-Star darum hinter Gittern bleiben müssen. Dillon meinte in einem Statement zur Trennung, dass er keine Fernbeziehung führen könne, es sei einfach zu hart. Der Scheidungsentschluss soll dann einvernehmlich getroffen worden sein. Jedoch konnte Joe das Ende auch nicht unkommentiert stehen lassen, meinte darum auf seiner Insta -Seite: "Lasst mich euch sagen, was wirklich hart ist: Jeden Tag in einem kleinen Raum eingesperrt zu verbringen, so lange nackt auf einem Stuhl gefesselt zu sein, bis die Handgelenke bluten."

Toyboy! 'Tiger King'-Joe Exotic frisch verliebt

Doch nun ist Ablenkung in Sicht. Der 58-jährige Joe soll frisch verliebt sein. In Seth ! Und dieser ist genauso wie sein Ex jünger, fesch und muskulös. Einziger Haken: Auch diese Beziehung wird fern bleiben. Und bislang haben sich die beiden noch gar nicht in echt sehen können. Per Telefon sollen die beiden Kontakt halten, so Exotic. Bis zu 15 Mal täglich hören sie einander.