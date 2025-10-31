Tragische Details zum Tod von Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers (†48) bekannt

Der unerwartete Tod von Sam Rivers (†48), Gründungsmitglied und Bassist der Band Limp Bizkit, wird immer tragischer.

Am 18. Oktober verstarb überraschend Sam Rivers im Alter von 48 Jahren. Das US-Portal "TMZ" hat jetzt die Tonaufnahmen des Notrufs veröffentlicht. In diesem ist seine Freundin Keeley zu hören, als sie den Notruf in seinem Haus in Florida abgesetzt hatte.

Lag in einer Blutlache

Keeley beschreibt der Notrufzentrale schluchzend und völlig aufgelöst, dass sie Sam im Badezimmer aufgefunden hat. Er lag in einer Blutlache, mit seinem Gesicht nach unten. Die Freundin weiß nicht, was zu tun ist. Die Zentrale beruhigt sie immer wieder und fordert von ihr, dass sie prüfen soll, ob er atmet, ob seine Brust sich hebt und senkt.

© Getty Images

Die Zentrale weist ihr an, die Herzdruckmassage zu machen. Keeley ruft bei jedem Stoß: "Jetzt! Jetzt!" Sie wurde aufgefordert, solange weiterzumachen, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Hinweise auf Lungenembolie

Als die Feuerwehr am Haus eintrifft, ist der Musiker schon tot. Er hat eine Platzwunde am Kopf, war offenbar von der Toilette gestürzt.

Die Polizei teilte mit, dass sein Gesicht und Hals dunkelblau verfärbt seien und der Rest des Körpers gerötet, alles Hinweise auf eine mögliche Lungenembolie. Erst nach der Autopsie wird die genaue Todesursache bekannt sein.

Lebertransplantation 2018

Wegen einer schweren Lebererkrankung verließ Rivers 2015 vorübergehend Limp Bizkit. Er selbst führt die Erkrankung auf seinen Alkoholmissbrauch zurück. 2018 kehrte er nach einer Lebertransplantation zur Band zurück.

Gegenüber der Polizei erklärte Keeley vor Ort, dass Rivers nach der Transplantation zahlreiche Medikamente einnehmen musste. Dazu konsumierte er Cannabis und trank gelegentlich Alkohol.