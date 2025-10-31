Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
sam rivers
© Getty Images

Notruf-Drama

Tragische Details zum Tod von Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers (†48) bekannt

31.10.25, 08:19
Teilen

Der unerwartete Tod von Sam Rivers (†48), Gründungsmitglied und Bassist der Band Limp Bizkit, wird immer tragischer.

Am 18. Oktober verstarb überraschend Sam Rivers im Alter von 48 Jahren. Das US-Portal "TMZ" hat jetzt die Tonaufnahmen des Notrufs veröffentlicht. In diesem ist seine Freundin Keeley zu hören, als sie den Notruf in seinem Haus in Florida abgesetzt hatte.

Lag in einer Blutlache

Keeley beschreibt der Notrufzentrale schluchzend und völlig aufgelöst, dass sie Sam im Badezimmer aufgefunden hat. Er lag in einer Blutlache, mit seinem Gesicht nach unten. Die Freundin weiß nicht, was zu tun ist. Die Zentrale beruhigt sie immer wieder und fordert von ihr, dass sie prüfen soll, ob er atmet, ob seine Brust sich hebt und senkt.

Limp Bizkit
© Getty Images

Die Zentrale weist ihr an, die Herzdruckmassage zu machen. Keeley ruft bei jedem Stoß: "Jetzt! Jetzt!" Sie wurde aufgefordert, solange weiterzumachen, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Hinweise auf Lungenembolie

Als die Feuerwehr am Haus eintrifft, ist der Musiker schon tot. Er hat eine Platzwunde am Kopf, war offenbar von der Toilette gestürzt.

Die Polizei teilte mit, dass sein Gesicht und Hals dunkelblau verfärbt seien und der Rest des Körpers gerötet, alles Hinweise auf eine mögliche Lungenembolie. Erst nach der Autopsie wird die genaue Todesursache bekannt sein.

Lebertransplantation 2018

Wegen einer schweren Lebererkrankung verließ Rivers 2015 vorübergehend Limp Bizkit. Er selbst führt die Erkrankung auf seinen Alkoholmissbrauch zurück. 2018 kehrte er nach einer Lebertransplantation zur Band zurück.

Gegenüber der Polizei erklärte Keeley vor Ort, dass Rivers nach der Transplantation zahlreiche Medikamente einnehmen musste. Dazu konsumierte er Cannabis und trank gelegentlich Alkohol.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden